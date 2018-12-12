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Erzurum'daki terör operasyonunda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu
Erzurum'un Karayazı ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi
Erzurum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayazı ilçesine bağlı Selenli Mahallesi kırsalında PKK'lı teröristlerin mühimmat ve malzeme gizlediği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda örgüt mensuplarınca kullanıldığı belirlenen sığınak bulundu. Sığınakta yapılan aramada, AK-47 marka kalaşnikof tüfeğe ait 2 bin 193 fişek, 12 şarjör kütüklüğü, 3 plastik bidon, sera naylonu, 10 kilogram buğday unu ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Jandarmanın emniyet ve asayişin sağlanması ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ettiği kaydedildi.
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