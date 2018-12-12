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Validen şiirli 'kış lastiği' uyarısı

Sivas Valisi Salih Ayhan, çetin kış şartlarıyla bilinen kentte, soğuk havaya ve kar yağışına dikkati çekmek için şiir yazdı
12 Aralık 2018 17:36
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Validen şiirli 'kış lastiği' uyarısı

Sivas Valisi Salih Ayhan, çetin kış şartlarıyla bilinen kentte soğuk havaya ve kar yağışına dikkati çekmek için şiir kaleme aldı.

Kar yağışının etkisini gösterdiği Sivas'ta, Vali Ayhan, sosyal medya hesaplarından paylaştığı şiirde, soğuk havaya ve kar yağışına dikkati çekerek, sürücülere kış lastiği uyarısında bulundu.

Ayhan'ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı, çok sayıda beğeni ve yorum alan şiiri şöyle:

"Mendilimin ucu kara / Sivas büründü yine kara / Fakire bu kar yara ama / Yokluğu düşürür milleti dara.

Ya Rab, eksik etme karı topraktan / Öğrencilerin gönlünü okuldan / Yarin sesini kulaktan / Halkın sevgisini vatandan.

Salih der, üzülme halkım yaşa / Yoksa kömürün vali yetişir dara / Kışlık lastikleri takmayı unutma / Çık bahçeye kar topu oyna."

- Karla mücadele toplantısı

Sivas AFAD İl Müdürlüğünce düzenlenen "Karla Mücadele Toplantısı"na katılan Ayhan, toplantıda yaptığı konuşmada, "Vatandaşın hayat akışını, güvenliğini, okullarımızdaki eğitimi sekteye uğratmayacak şekilde koordinasyon sağlanmalı ve karla mücadele edilmeli." ifadelerini kullandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, kent genelinde kapanan 130 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı
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