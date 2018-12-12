1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MHP'li Bozyazı Belediye Başkanı partisinden istifa etti

3 dönemdir Mersin, Bozyazı Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan MHP'li Mehmet Ballı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz'ın yeniden aday gösterilmemesini eleştirmiş ve 'Kocamaz'ın yanındayım' demişti. MHP, Ballı'yı kesin ihraç talebiyle disipline verdi. Ballı, 'Savunma vermem' diyerek partiden istifa etti
12 Aralık 2018 18:05
Yazdır
MHP'li Bozyazı Belediye Başkanı partisinden istifa etti

Düzenlediği basın toplantısında, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz'ın aday gösterilmemesinin yanlış olduğu görüşünü hala savunduğunu belirten Ballı,


"Hiçbir zaman kula kul olmam. Genel başkan da dese, herhangi bir şey aklıma yatmıyorsa onun karşısında olurum.

Onun için dedim ki 'Kocamaz bir dönem daha aday olmalıydı'. Kocamaz'ı desteklediğimi de ilan ettim.

Onu destekledim diye bugün İl Disiplin Kurulu'ndan bir yazı aldım. İhraç talebiyle disipline verilmişim ve savunmamı almak istiyorlar.

Benim savunmamı alacak ülkücü, bu davaya benden fazla hizmet etmiş olmalı. Süreyse süre, çileyse çile, hizmetse hizmet. Buna savunma yapmam ben. Ülkücülüğümden, duygularımdan, düşüncelerimden hiçbir zaman vazgeçmeden MHP'den istifa ediyorum. Çünkü artık benim davam olmaktan çıkmıştır bu parti.

MHP cemaat değildir. Cemaatleşmemeli. Atatürk'ün dediği gibi fikri hür, irfanı hür nesillerin temsil ettiği bir parti olmalı. Bugün ben bu partiden ayrılıyorsam asıl ayrılması gerekenler ayrılmadığım için ayrılıyorum.

Türk milliyetçileri, Ülkücüleri Fatiha bilmez, kafatasçı, ırkçı diye suçlayanlara övgü dizenler bu partiden atılmadığı için ben gidiyorum. TC'yi silenler, andımızı kaldıranlara alkış tutanlar bu partiden gitmediği için bize gitmek düşüyor.

23 Ekim'deki konuşmaları alkışlayan genel merkezin salonu, 24 Kasım'da, 23 Ekim'deki konuşmanın tam tersi olan konuşmayı aynı şekilde ayakta alkışlıyorsa benim o partide işim yoktur" ifadelerini kullandı.

Mustfa İnsan
Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 5,590 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP ve İYİ Parti anlaştı
12 Aralık 2018 19:37		 Akşener - Kılıçdaroğlu görüşme saati belli oldu
12 Aralık 2018 19:30
CHP ile İYİ Parti arasında baş döndüren trafik
12 Aralık 2018 19:27		 Asgari Ücret Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
12 Aralık 2018 19:24
Bakan Kasapoğlu'ndan öğrencilere sürpriz ziyaret
12 Aralık 2018 18:43		 Demirtaş'ın reddihakim talebi reddedildi
12 Aralık 2018 18:41
Mansur Yavaş CHP'den ittifak adayı gösterilecek
12 Aralık 2018 17:52		 Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi sona erdi
12 Aralık 2018 17:05
Kılıçdaroğlu ile Akşener bir araya gelecek
12 Aralık 2018 15:45		 CHP ve İyi Parti arasındaki ittifak masası dağıldı
12 Aralık 2018 15:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı, bu ay 6 bin 500, 2019'da 25 bin personel alacak
Etik Kurulu, hediye alma yasağı uygulamasına 6 istisna getirdi
İşte Emniyet Müdürü'nü şehit eden polisin ilk ifadesi
2018/2 KPSS tercihlerinde, KİT'leri tercih edecek mühendis adayları ne kadar maaş alır?
AKK'nın kaldırılması sonrasında TTNET fiyatları artırdı
Okul müdürünün bilgisayarında pornografik resimler
O okul müdürü açığa alındı, soruşturma başlatıldı
DPB'den 2018/2 KPSS tercihleri için açıklama
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözü
'Fenomen' rezaletine ödül
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yerel seçim 3
medipol başakşehir 2
sümerliler 1
kaktüs 1
eren derdiyok 4
eugene yevhen seleznyov 1
09.12.2018 akhisar bld.spor vs fenerbahçe maçı 1
reklam 2
çok yorgunum 2
fatih portakal hakkında suç duyurusu 4
SON İLANLAR
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alacak
Engelli editör alınacak
2018/2 KPSS Tercih Kılavuzu yayımlandı
Çankırı Orta SYDV Personel Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 37 memur alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 15 personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Karacasu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam