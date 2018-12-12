Cinsel istismar davasında 27 yıl hapis cezası

ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENLERİ, GEZİCİ SAĞLIK HİZMETİ SUNAN PERSONEL OLARAK SAYILABİLİR Mİ? Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından gönderilen resmi yazıda; Çevre Sağlığı Teknisyenlerinin "GEZİCİ SAĞLIK HİZMETİ SUNAN PERSONEL" sayılamayacağı ve buna bağlı olarak Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli l sayılı cetvelin 11. ve 12. sırasında belirlenen giyecek yardımının yapılmasına imkan olmadığı belirtildi.