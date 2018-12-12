1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cinsel istismar davasında 27 yıl hapis cezası

Cinsel istismar davasında 27 yıl hapis cezası
12 Aralık 2018 18:23
Yazdır
Cinsel istismar davasında 27 yıl hapis cezası

Gaziantep'te komşusunun kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Faysal D. ile avukatı katıldı.

Sanık Faysal D, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, mağdura yönelik cinsel istismar suçunu işlemediğini savundu.

Cumhuriyet savcısı, zanlının mağdurla komşu olduğunu, musluk tamiri için mağdurun annesi ve babası yokken eve geldiğini ve mağdurun diğer iki kardeşini markete gönderdiği sırada cinsel istismarda bulunduğunu ifade ederek, mağdurun elbiselerinde yapılan incelemede de sanığın DNA izine rastlandığını kaydetti.

Mağdur ve tanık beyanlarıyla deliller birlikte değerlendirildiğinde sanığın atılı suçu işlediğini belirten savcı, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "nitelikli cinsel istismar" suçundan 18 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, mağdurun 18 yaşını doldurmamış olması nedeniyle cezada arttırım uygulayarak sanığa 27 yıl hapis cezası verilmesini karara bağladı ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,314 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Her defasında şube müdürünü uzak bir ilçeye görevlendiren 'Genel Sekretere' etik ihlali yaptın kararı
12 Aralık 2018 14:05		 Darp davasında öğretmenlere para, veliye hapis cezası
11 Aralık 2018 19:47
'Ankesörlü telefon' davasında beraat kararı
09 Aralık 2018 06:10		 Bakanlığın Tabip Odası'na açtığı davada karar çıktı
06 Aralık 2018 19:18
Gezi'nin birinci yıl dönümü eylemi davasında karar açıklandı
06 Aralık 2018 18:15		 Cinsel saldırı davasında 'iyi hal' indirimi
06 Aralık 2018 15:08
Başörtüsü serbestliğinde Savcıdan skandal mütalaa!
06 Aralık 2018 08:55		 Eski Müsteşarın yeni lojman talebi için etik ihlali kararı
06 Aralık 2018 00:03
'Kaset komplosu' davasında ara karar
05 Aralık 2018 17:01		 2004 yılında 37 kişinin hayatını kaybettiği Pamukova tren kazasında karar
05 Aralık 2018 14:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı, bu ay 6 bin 500, 2019'da 25 bin personel alacak
Etik Kurulu, hediye alma yasağı uygulamasına 6 istisna getirdi
İşte Emniyet Müdürü'nü şehit eden polisin ilk ifadesi
2018/2 KPSS tercihlerinde, KİT'leri tercih edecek mühendis adayları ne kadar maaş alır?
AKK'nın kaldırılması sonrasında TTNET fiyatları artırdı
Okul müdürünün bilgisayarında pornografik resimler
O okul müdürü açığa alındı, soruşturma başlatıldı
DPB'den 2018/2 KPSS tercihleri için açıklama
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözü
'Fenomen' rezaletine ödül
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yerel seçim 3
medipol başakşehir 2
sümerliler 1
kaktüs 1
eren derdiyok 4
eugene yevhen seleznyov 1
09.12.2018 akhisar bld.spor vs fenerbahçe maçı 1
reklam 2
çok yorgunum 2
fatih portakal hakkında suç duyurusu 4
SON İLANLAR
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alacak
Engelli editör alınacak
2018/2 KPSS Tercih Kılavuzu yayımlandı
Çankırı Orta SYDV Personel Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 37 memur alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 15 personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Karacasu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam