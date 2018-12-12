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Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Çeşitli illerden gönderilen obüs ve tank yüklü tırlar ile personel taşıyıcılar Kilis'e ulaştı
12 Aralık 2018 18:27
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Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı araçlar ve personel taşıyıcı askeri araçlar Kilis'e vardı.

Çeşitli birliklerden gönderilen aralarında obüs ve tank yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Elbeyli ilçesine geldi.

Jandarmanın güvenlik önlemleri altında sevk edilen araçların, Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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