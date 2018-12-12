|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Hatay'da hasta nakil aracı devrildi: 3 yaralı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde hasta nakil aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, H.A. yönetimindeki 31 RL 039 plakalı Hatay Devlet Hastanesine ait hasta nakil aracı, Suriyeli bir hastayı hastaneye naklederken Enek Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü H.A.'nın yanı sıra Suriyeli hasta ve bir astsubay yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bu haber 650 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI