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Bakan Kasapoğlu'ndan öğrencilere sürpriz ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adana'daki KYK Sümer Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti
12 Aralık 2018 18:43
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Bakan Kasapoğlu'ndan öğrencilere sürpriz ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adana'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Sümer Erkek Öğrenci Yurdu'na sürpriz bir ziyarette bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurtta kalan öğrencilerle yakından ilgilenen Kasapoğlu, etüt salonundaki öğrencilerle sohbet etti, dersleri hakkında bilgi adı. Öğrencilerin taleplerini de dinleyen Bakan Kasapoğlu, gençlerin spora daha fazla zaman ayırmalarını istedi.

Bakan Kasapoğlu, KYK'nın barınma, burs ve kredi imkanı sağlamasının yanı sıra, gençleri geleceğe daha iyi hazırlayabilmek amacıyla ülke genelindeki yurtlarda eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlediğini hatırlattı.

Öğrencilerin bu aktivitelere katılması yönünde tavsiyelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, gençlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Ö.Buğra Ersavaş
Anadolu Ajansı
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