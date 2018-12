Yaralı akbabayı jandarma kurtardı

JOKEYİNİ DÜŞÜREN AT YARIŞI İLK SIRADA TAMAMLADI Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan hipodromda gerçekleştirilen bin 800 metrelik yarışta jokeyini düşüren at yarışı en önde tamamladı. Kural gereği jokeysiz atın birinciliği kabul edilmedi. Olay, dün Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Kartepe Hipodromu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kum zeminde koşulan bin 800 metrelik yarışta 10 at birincilik için start aldı. Startın verilmesi ile starting box'tan çıkış yapan 3 numaralı 'Bullet Proof' jokeyi Onur Öztürk'ü düşürdü. Yere düşen jokey yaralanmadan kurtulurken, 'Bullet Proof isimli at yarışa devam etti. Bin 800 metre boyunca jokeysiz koşan at, tüm atları geride bırakarak yarışı ilk sırada tamamladı. Kurallar gereği jokeysiz bir şekilde yarışı tamamlayan atın birinciliği geçersiz sayıldı. 'Yeşilli Bey' isimli atıyla Adem Şen yarışın birincisi oldu.