Ordu'da şehitlerin adı okullarında yaşatılacak

Ordu'nun Ünye ilçesinde mezun öğrencilerinden 5'ini şehit veren okulun idaresi, şehitlerin isimlerini mezun oldukları bölümlere veriyor.

Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idaresi, mezunlarından şehit olanların isimlerini okulda yaşatmak amacıyla çalışma başlattı.

Hakkari'de 2016 yılındaki terör saldırında şehit düşen Kerim Örtücü'nün isminin mobilya bölümüne verilmesinin ardından, elektrik tesisatları ve pano montörlüğü bölümünden mezun olan ve 2017 yılında Şırnak'ta şehit düşen İslam Çubuk'un ismi, eğitim gördüğü atölyeye verildi.

Şehit isimlerinin yazılı olduğu tabelalarının bölümlere çakılması için düzenlenen törende öğrenciler, şehit İslam Çubuk'un annesi Fidan ve babası Veli Çubuk'un ellerini öperken, şehit eşi Gülsüm Çubuk'a da çiçek takdim etti.

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, törende yaptığı konuşmada, şehitlerin hatıralarının isimlerinin bağlamından koparılmadan gönüllerde yaşatılabileceği en müstesna yerlerin, oturdukları mahalleler, günlük yaşantılarını sürdürdükleri yerler ve bitirdikleri okullar olduğunu söyledi.

Şehitlerin isimlerini sadece okullara vermekle kalmayacaklarını, okullarda şehitlerin öz geçmişlerinin anlatıldığı köşeler oluşturarak nesiller boyunca isimlerinin anılmasını ve yaşatılmasını temin edeceklerini anlatan Güney, böylece üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini belirtti.

Ünye'deki 5 şehidin Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olduğuna işaret eden Güney, "Ünye'deki 5 şehidimiz bu okuldan mezun olmuş. Bugünkü tören ile iki şehidimizin isimleri okulumuzda yaşatılacak. İnşallah diğer üç şehidimizin ismi de bu şekilde atölyelere verilecektir." dedi.

Okul müdürü İbrahim Elibolca da bazı anlarda kelimelerin yetersiz olduğunu vurgulayarak, "Şehitlerimiz özeldir, Hakk'a yürüyüşleri şereflidir, her kula nasip olmaz. Allah yolunda öldürülen tüm şehitlerimize yüce Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

- "Bugünü eşimin günü olarak tabir ediyorum"

Şehit eşi Gülsüm Çubuk da aynı anda gurur, acı ve hüznü yaşadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bugünü eşimin günü olarak tabir ediyorum. Çünkü o bu okulda okudu, emek verdi ve bu güzel şerefe nail oldu, şehitlik mertebesine yükseldi. Bu yüzden çok gururluyum. Aynı zamanda acı ve hüzün hissediyorum. Onları yaşatmak için böyle bir çalışmada bulunan müdürümüze ve katkıda bulunan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi unutturmamak için bu çalışmalara ihtiyacımız var. Onlar bu vatan, millet için canını feda ederek eşlerini, çocuklarını, ailelerini yalnız bırakıp büyük bir onur gösterdi. Bütün şehitlerimizi saygıyla anıyor, herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından şehitlerin isimlerinin yazıldığı tabelalar bölümlere asıldı.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, şehit yakınları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okuldan mezun olan şehitler Hüseyin Başaran, İsmail Bulat ve Mustafa Güler'in isimlerinin verilmesi için de çalışmalar devam ediyor.