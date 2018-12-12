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Ankara-Eskişehir karayolunda kar yağışı etkili oluyor
- Ankara-Eskişehir karayolunda akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.
Ankara-Eskişehir karayolunda akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.
Ankara'da sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı Ankara-Eskişehir karayolu Polatlı ilçesi mevkiinde akşam saatlerinde etkili olmaya başladı.
Kar yağışı nedeniyle kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.
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