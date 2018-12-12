CHP ile İYİ Parti arasında baş döndüren trafik

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve Genel Sekreter Cihan Paçacı'nın da aralarında bulunduğu heyet, seçim ittifak görüşmeleri için CHP Genel Merkezi'ne gitti. İki parti arasında, ittifak çalışmalarıyla ilgili son aşamaların bugünkü görüşmede netleşeceği belirtildi.

İYİ Partili Koray Aydın: "Aramızda olan bir takım pürüzlerle ilgili bir takım görüşme yaptık. Akşam da Genel Başkanımız gelip sayın Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Biz bir ön görüşme yaptık genel başkanlar zaten görüşecek. Saati belli değil."

CHP HEYETİ, İYİ PARTİ'DE

İYİ Parti heyetinin CHP ziyaretinin ardından, CHP Genel Başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun, yerel seçim ittifak görüşmeleri için İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi.