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CHP ve İYİ Parti anlaştı. İşte uzlaşılan iller

Gelen ilk bilgilere göre İstanbul Ankara ve İzmir'de CHP adayı desteklenecek. Denizli ve Balıkesir ise İYİ Parti'de olacak.
12 Aralık 2018 19:36
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CHP ve İYİ Parti anlaştı. İşte uzlaşılan iller

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP Genel Merkezi'nde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile saat 20.00'da bir araya gelecek.

Görüşme öncesi CHP ve İYİ Parti'nin uzlaşıya vardığı öğrenildi.

Gelen ilk bilgilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir, Adana ve Antalya'da CHP adayı desteklenecek. Kayseri, Konya, Kocaeli, Samsun, Gaziantep Kahramanmaraş, Denizli, Balıkesir, Trabzon, Samsun ve Erzurum ise İYİ Parti'de olacak. İki lider görüşme sonrası açıklama yapacak.

Denizli ve Balıkesir ise İYİ Parti'de olacak.

Balıkesir'de İYİ Parti'nin adayının desteklenmesi kararı sonrası CHP, Balıkesir'de Ahmet Akın'ın adaylığını geri çekecek.
Memurlar.Net
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