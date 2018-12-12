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Polis memuru 'çalışma saatleri'nden şikayet etmiş

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun sosyal medya hesabından polislerin çalışma saatlerinin fazla olması ile ilgili paylaşım yaptığı dikkat çekti.
12 Aralık 2018 19:48
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Polis memuru 'çalışma saatleri'nden şikayet etmiş

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun sosyal medya hesabından polislerin çalışma saatlerinin fazla olması ile ilgili paylaşım yaptığı dikkat çekti.

Kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla polislerin çalışma saatlerine rağmen sosyal güvenceleri olmadığı şeklinde ifadelerin yer verildiği bir sayfa paylaşımını profilinden paylaşan Sarıcaoğlu, polislerin çalışma saatlerine güncelleme gelmesi gerektiğini savundu.

Sarıcaoğlu'nun yaptığı o paylaşımda "Ülkemizde çalışma saatleri konusunda kanuni hiçbir güvenceye sahip olmayan tek çalışan kesimi polistir. Bir polis, ayda 1600 saat çalışsa da 500 saat çalışsa da aynı maaş veriliyor. Bu durum on yıldır aynı. Ancak, bir Allah'ın kulu çıkıp da bir güncelleme yapalım demiyor!" ifadelerinin yer aldığı görüldü.
İhlas Haber Ajansı
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