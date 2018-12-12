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Konkordato ilan eden firmaların teşvikleri iptal edildi

S Bilişim Danışmanlık analisti Serdar Sement, fedakarlık yapan firmalarla aksi işleyişte hareket eden firmaların kamu tarafından eşit ölçüde desteklenmemeleri gerektiğini belirterek, iflas erteleme-konkordato ilan eden bazı firma teşviklerinin Ticaret Bakanlığı'nca re'sen iptal edildiğini söyledi.
12 Aralık 2018 19:52
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Konkordato ilan eden firmaların teşvikleri iptal edildi

Ekonomik ortamda sıkıntıları azaltmak ve ortadan kaldırmak için siyaset kurumu ve idarenin gayret içerisinde olduğuna vurgu yapan analist Sement, "Bu gayretler arasında vergi-prim ödemelerini öteleme ve yapılandırma, istihdama sübvansiyon, kredi yapılandırma ve yeni-genişlemeci yatırımlara muazzam teşvikler öne çıkmaktadır. Siyaset kurumu ve idare ekonomik ortamı desteklerken bu desteklerden yararlanan firmaların aynı zamanda konkordato yoluna gitmeleri kabul edilemez. Bu nedenle, vergiden primlere, yapılandırmalardan teşviklere dek kamu ve bankalardan alınan her türlü destek, konkordato ile birlikte otomatik düşürülmelidir. Sadece düşürülmemeli, firmalarca önceden alınan destekler iadeye konu teşkil etmeli, kamu tarafından vazgeçilen alacaklar eski düzeyine otomatik getirilmelidir" dedi.

"FEDEKARLIK YAPANLARLAR İLE YAPMAYANLAR EŞİT ÖLÇÜDE DESTEKLENMEMELİ"

S Bilişim Danışmanlık analisti Serdar Sement, "Zora dayanan ve fedakarlık yapan firmalarla aksi işleyişte hareket eden firmaların kamu tarafından eşit ölçüde desteklenmeleri kabul edilemez" dedi ve ekledi:

"Bahse dair hareketlilik her olasılık düşünülerek ikaz edilmelidir. Örneğin bugün yayımlanan Resmi Gazede'de iflas erteleme-konkordatoya girmiş bazı firma teşviklerinin Ticaret Bakanlığı'nca re'sen iptal edildiğini izledik"

BİR İNŞAAT ŞİRKETİ LİSTEDE YER ALDI

Öte yandan Resmi Gazete'nin bugünki sayısındaki "Tebliğler" kısmında 'Re'sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi' yayınlandı. Bir inşaat şirketine listede yer verildi. Teşviklerden yararlanabilmek için 'Dahilde İşleme İzin Belgesi' alınması ise zorunlu. Dahilde İşleme: ihraç ürünlerinin üretimi için ithal edilen ve ithali gümrük vergisine tabi girdilere gümrük muafiyeti sağlayan ihracatı teşvik politikası aracı belge ise gümrük muafiyetli ithalat ve/veya yurt içi alımlara imkan sağlayan Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca düzenlenen belge olarak tanımlanıyor.

DHA
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