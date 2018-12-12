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Diyarbakır'da gözaltına alınan 25 şüpheli serbest
HDP il binasına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheli serbest bırakıldı
Diyarbakır'da HDP il binasına düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli 25 şüpheli serbest bırakıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek bahanesiyle terör örgütünün talimatı doğrultusunda HDP il binasında açlık grevi yaptığı tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli 25 kadının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 2'si emniyetten serbest bırakılırken, 23'ü ise çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.
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