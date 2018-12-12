WhatsApp kullanıcılarını sevindirecek gelişme

WhatsApp'ta kullanıcıların işini kolaylaştıracak bir yenilik yapıldı.

Uygulama altında yeni grup çağrısı, kısayol olarak sağ üst köşede bir ikon olarak yer alıyor. Bu seçeneğe dokunarak söz konusu gruptaki katılımcıların listesine ulaşabilir ve arama yapmak istediğiniz kullanıcıları açılan popup pencereden seçebilirsiniz.

Bu güncellemeden önce WhatsApp kullanıcılarının, sesli aramayı başlatması ve ardından diğer kullanıcıları seçmeleri gerekiyordu.

Gelen bu yenilik grup çağrılarını sık kullananlar için bu durumu kolaylaştırıyor.