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WhatsApp kullanıcılarını sevindirecek gelişme
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a geçtiğimiz günlerde geçen Grup Sohbet özelliğini kullananlar için önemli bir güncelleme yapıldı. Yapılan değişiklik sonrası grup sohbetlerine çağrı kısayol ekleniyor.
WhatsApp'ta kullanıcıların işini kolaylaştıracak bir yenilik yapıldı.
Uygulama altında yeni grup çağrısı, kısayol olarak sağ üst köşede bir ikon olarak yer alıyor. Bu seçeneğe dokunarak söz konusu gruptaki katılımcıların listesine ulaşabilir ve arama yapmak istediğiniz kullanıcıları açılan popup pencereden seçebilirsiniz.
Bu güncellemeden önce WhatsApp kullanıcılarının, sesli aramayı başlatması ve ardından diğer kullanıcıları seçmeleri gerekiyordu.
Gelen bu yenilik grup çağrılarını sık kullananlar için bu durumu kolaylaştırıyor.
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