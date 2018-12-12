Restore edilen Osmanlı hamamı gençlik merkezi oldu

Kilis Belediyesi ile Pakistan Baitussalam Derneği arasında yapılan protokol kapsamında restore edilen tarihi Tuğlu Hamamı, gençlik merkezi olarak hizmete girdi.

Hamam, 6 ay önce Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Tuğlu Gençlik Merkezi adı altında törenle hizmete açıldı.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği açılışa, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve Pakistan Baitussalam Derneği Başkanı Mavlana Abdul Şattar katıldı.

Kara ve Şattar, açılış kurdelesini birlikte kesti.

Belediye Başkanı Kara, merkezin, gençliğin eğitimine ve sosyal yaşamına önemli katkılar sunacağını belirtti.

Merkezin, derslikler, kütüphane ve dinlenme alanlarıyla gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine pozitif etki edeceğine inandığını ifade eden Kara, hedeflerinin, bu tesisleri arttırarak gençliği kahvehane ve kafeterya ortamından kurtarmak olduğunu kaydetti.

- Tuğlu Hamamı

Geç Osmanlı dönemi yapıtlarından Tuğlu Hamamı, 1785'te Kilis Beylerbeyi Daldabanzade Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı.

Düzgün kesme taştan çok kubbeli olan yapının ön kısmında ak-karataş ve mermer kullanılmış, süsleme sağlanmış.

Hamamın soyunma yeri, derin kubbeli, dörtgen planlı ve üç kollu.