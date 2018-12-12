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Tokat attığı iddia edilen öğretmene velilerden destek

ANTALYA'da yüzde 62 işitme engelli İ.T.'ye (9) arkadaşıyla kavga ettiği için okulda tokat attığı iddia edilen öğretmen Ömer T.'ye, diğer veliler destek çıktı. Veliler, İ.T.'nin şiddeti nedeniyle çocuklarının okula gelmek istemediğini söyledi.
12 Aralık 2018 20:28
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Tokat attığı iddia edilen öğretmene velilerden destek

ANTALYA'da yüzde 62 işitme engelli İ.T.'ye (9) arkadaşıyla kavga ettiği için okulda tokat attığı iddia edilen öğretmen Ömer T.'ye, diğer veliler destek çıktı. Veliler, İ.T.'nin şiddeti nedeniyle çocuklarının okula gelmek istemediğini söyledi.

Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu'nda 3'üncü sınıf öğrencisi yüzde 62 işitme engelli İ.T.'nin, öğretmeni tarafından tokatlandığı iddiasıyla baba Mustafa T. polise şikayette bulundu. Mustafa T., oğlunun bir öğrenciyle kavga ettiğini, öğretmen Ömer T.'nin de kollarını sıvayarak oğluna tokat attığını ileri sürdü. Tokat anının okula ait güvenlik kamerasından izleyen Mustafa T., öğretmen hakkında polise şikayetçi oldu.

Aynı okulda çocukları bulunan aileler, bugün okul önünde bir araya geldi. İşitme engelli İ.T.'nin 3 yıldır çocuklarını dövdüğünü belirten aileler, Ömer T.'nin çocukların en sevdiği öğretmenler arasında yer aldığını söyledi. Veliler, öğretmen Ömer T.'nin çocukları baba şefkatiyle sahiplendiğini, altını kirleten çocukların elbiselerini bile değiştirdiğini söyledi. İ.T.'nin diğer çocuklarla kaynaşma ihtimaline karşı 3 yıldır yaptıklarına ses çıkarmadıklarını anlatan aileler, ancak ailenin şikayeti sonrası artık dayanamadıklarını aktardı.

ÇOCUĞU İ.T. YÜZÜNDEN OKULA GİTMEK İSTEMİYOR

Okulda çocuğu bulunan Çağla Yıldırım, İ.T.'nin sınıfta zarar vermediği çocuk kalmadığını söyledi. İ.T'nin çocuklara sürekli argo dil kullandığını ileri süren Yıldırım, "Öğretmeni, 'bir şey yapmayalım. Engelli bireylerin diğer çocuklarla kaynaşması gerekiyor' diyordu. Şimdiye kadar sustuk, ama artık biz de mağduruz. İ.T. için ne yapılacaksa yapılmasını istiyoruz. Gerekli yerlere şikayette bulunduk. Kızım sabahları 'İ.T. okuldaysa gitmek istemiyorum' diyor. Aile de vurdumduymaz. Bir kişi kaynaşacak diye 23 öğrencinin heba edilmesine karşıyım" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZA İŞKENCE YAPIYOR'

Meryem Çalışkan da defalarca İ.T. için şikayet dilekçeleri verdiklerini söyledi. Çalışkan, "Çocuklarımıza sürekli işkence ediyor. Her gün tekme tokat onları dövüyor. Bazı çocuklar onun yüzünden okula gelmek istemiyor. Öğretmenlere zarar vermeye başladı. Benim oğlumu taşların üzerine atmış. İki kızı okulun tuvaletine kilitlemeye çalışmış. Bir başka öğrencinin eline kalem sokmuş" dedi.

BAZI VELİLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Veliler, basına yansıyan görüntülerde dayak anının öncesi olduğunu söyledi. Veliler, İ.T.'nin arkadaşını dövdüğünü, iki kadın öğretmenin İ.T.'yi tutmaya çalıştığını, ancak başarılı olamadığını, İ.T'nin aynı zamanda kadın öğretmenlere de vurmaya çalıştığını aktardı. Bazı veliler ise tokat attığı iddia edilen öğretmenin çok şefkatli biri olduğunu anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
DHA
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