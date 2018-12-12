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Türk Telekom geri adım attı!

Türk Telekom kotasız tarifeleri siteden kaldırdı!
12 Aralık 2018 20:32
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Türk Telekom geri adım attı!

Türk Telekom kotasız tarifeleri siteden kaldırdı!

Türkiye'nin interneti Türk Telekom olarak, 1 Ocak'tan itibaren yepyeni bir dönem başlatıyoruz.

Mevcut müşterilerimiz 1 Ocak'tan itibaren mevcut paketlerinin hızında ve ek hiçbir ücret ödemeden limitsiz internetten faydalanabilecek.

Aynı zamanda Twitter üzerinden de yeni bir paylaşım yapıldı.

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