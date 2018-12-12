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Türk Telekom geri adım attı!
Türk Telekom kotasız tarifeleri siteden kaldırdı!
Türk Telekom kotasız tarifeleri siteden kaldırdı!
Türkiye'nin interneti Türk Telekom olarak, 1 Ocak'tan itibaren yepyeni bir dönem başlatıyoruz.
Mevcut müşterilerimiz 1 Ocak'tan itibaren mevcut paketlerinin hızında ve ek hiçbir ücret ödemeden limitsiz internetten faydalanabilecek.
Aynı zamanda Twitter üzerinden de yeni bir paylaşım yapıldı.AKK'nın kaldırılması sonrasında TTNET fiyatları artırdı
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