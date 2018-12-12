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Polis intiharı son anda önledi
Ataşehir'de bir ağaca iple kendisini asan kişi, polis ekiplerince son anda kurtarıldı.
Ataşehir'de bir ağaca iple kendisini asan kişi, polis ekiplerince son anda kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ağaçlık alanda bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu bilgisini alan polis ekipleri, Kozyatağı'ndaki adrese gitti.
Ekipler, boğazına ip geçiren S.P'yi iknaya çalıştı. Ancak şahıs kendisini boşluğa bıraktı. Polis ekipleri S.P'yi ayağından tutup kaldırarak nefes almasını sağladı.
Kurtarılan S.P, polise bir süre direndi. Alkollü olduğu belirtilen S.P'ye bunun üzerine kelepçe takıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilen S.P, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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