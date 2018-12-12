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Şehit Emniyet Müdürü'nün katil zanlısı tutuklandı

Rize Emniyet Müdürlüğündeki saldırının zanlısı Sarıcaoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
12 Aralık 2018 20:48
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Şehit Emniyet Müdürü'nün katil zanlısı tutuklandı

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden zanlı İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün saat 14.50 sıralarında Rize İl Emniyet Müdürlüğü binası içerisinde Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmesinin ardından aldığı silahı ile hızla makam odasına girerek Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi boynundan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı sol göğüs ve sırtından vurduktan sonra kendisine ateş eden koruma polis memuru Yiğit Can Köksal'ı bacağından yaralamıştı. Saldırıda Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit olurken, Personel Şube Müdürü Polat ise ağır şekilde yaralanmıştı. Kendisi ayağından vurularak etkisiz hale getirilen Sarıcaoğlu, tedavisinin tamamlanmasının ardından gece geç saatlerde yoğun güvenlik önlemleri altında Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Rize Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki sorgusunun ardından Rize Adliyesi'ne ambulans ile getirilen Sarıcaoğlu'nun ifadesi nöbetçi savcı tarafından alınarak, Sulh Ceza Mahkemesine tutuklanması talebiyle gönderildi. Rize Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'Kasten adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs ve silahla adam yaralama' suçlarından tutuklanan zanlı Saracoğlu cezaevine gönderildi.

Öte yandan zanlının Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile tayin işini konuşmak için gittiğini, konuşmanın ardından makamdan çıktıktan sonra neden tekrar geriye döndüğünü hatırlamadığını dile getirdiği öğrenildi.


Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru sedye üzerinde adliyeye getirildi
İhlas Haber Ajansı
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