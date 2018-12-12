|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Erzurum-Erzincan karayolu trafiğe kapatıldı
Bölgede etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum-Erzincan kara yolu trafiğe kapatıldı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum-Erzincan kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum- Erzincan kara yolunun Tepebaşı mevkisinde yolda kalan araçlar Karayolları ve belediye ekiplerince kurtarıldı.
Araçların Aşkale ilçesinden sonra geçişine izin verilmiyor.
Karayolları 121. Şube Şefliği ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açılacak.
Bu haber 4,976 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI