1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gaziantep'te petrol boru hattına yıldırım düştü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıldırım, petrol boru hattının üzerine düştü.
12 Aralık 2018 20:56
Yazdır
Gaziantep'te petrol boru hattına yıldırım düştü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geçen petrol boru hattına yıldırım isabet etti, hatta sızıntı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Gökçedere Mahallesi'nden geçen BOTAŞ'a ait ham petrol boru hattına yıldırım düştü.

Boru hattının zarar görmesiyle sızan ham petrol, mahalledeki bazı evlerin bahçelerine doldu. Mahalledeki 34 ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Sızıntı dolayısıyla bölgeyi kaplayan petrol kokusu ilçeye kadar ulaştı.

Bölgede itfaiye, AFAD ve BOTAŞ ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldız da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,919 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sendika tabelası adı altında 'kumarhane'
12 Aralık 2018 22:43		 Cengiz Holding'in arka bahçesinde bomba bulundu
12 Aralık 2018 22:38
Polis intiharı son anda önledi
12 Aralık 2018 20:44		 Soma'da kömür madeninde göçük: 11 yaralı
12 Aralık 2018 20:40
Tren ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
12 Aralık 2018 17:49		 AK Partili belediye meclis üyesi silahlı saldırıda yaralandı
12 Aralık 2018 17:25
Bodrum'da 1'i uzman çavuş 9 kişiye göçmen kaçakçılığı gözaltısı
12 Aralık 2018 17:10		 Şehit Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlandı
12 Aralık 2018 15:44
Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden zanlı adliyede
12 Aralık 2018 15:07		 Kamyonun altında can pazarı!
12 Aralık 2018 14:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı, bu ay 6 bin 500, 2019'da 25 bin personel alacak
Etik Kurulu, hediye alma yasağı uygulamasına 6 istisna getirdi
İşte Emniyet Müdürü'nü şehit eden polisin ilk ifadesi
O okul müdürü açığa alındı, soruşturma başlatıldı
AKK'nın kaldırılması sonrasında TTNET fiyatları artırdı
2018/2 KPSS tercihlerinde, KİT'leri tercih edecek mühendis adayları ne kadar maaş alır?
Okul müdürünün bilgisayarında pornografik resimler
DPB'den 2018/2 KPSS tercihleri için açıklama
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözü
CHP ve İYİ Parti anlaştı. İşte uzlaşılan iller
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vatandaşı olmasak çok eğlenceli bir ülkedeyiz 2
eren derdiyok 4
kaktüs 1
yerel seçim 1
google earth uçuş simülatörü 1
aracın olmadığı halde trafik cezası gelmesi 3
13.12.2018 akhisar bld.spor vs s.liege maçı 3
Bira 4
rize emniyet müdürünün vurulması 4
dost kavramı 2
SON İLANLAR
Denizli Bozkurt SYDV Personel Alım İlanı
Aksaz Deniz Üs Kom. İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam