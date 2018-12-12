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'Türkiye'nin güneyinde terör koridoruna göz yummayız'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Fırat'ın doğusu dahil, Türkiye'nin güneyinde, herhangi bir şekilde bir terör koridoru olmasına izin vermemiz, göz yummamız söz konusu değildir." dedi.
12 Aralık 2018 21:03
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'Türkiye'nin güneyinde terör koridoruna göz yummayız'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'den YPG/PKK'lı teröristlere eğitim verilmesine dair, "Teröristlerin eğitilmesi kabul edilemez." dedi.

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç'in ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde düzenlenen Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonuna Milli Savunma Bakanı Akar, başkentteki misyon şefleri, askeri erkan, iş insanları, akademisyenler, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Akar, burada yaptığı konuşmada, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü'nü tebrik ederek, Bosnalıların Türkiye için her zaman önemli ve anlamlı olduğunu söyledi.

Tarihi bağlar ve ortak değerler çerçevesinde Türkiye ve Bosna Hersek ilişkilerinin her geçen gün gelişmesinden duyulan memnuniyeti dile getiren Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Bosna Hersek ilişkilerinin gelişmesine paralel, bütün alanlarda ilişkilerimizin her geçen gün geliştiğini görmek gerçekten hepimizi memnun etmektedir." diye konuştu.

Bosna Hersek'in sahip olduğu üstün nitelikli personelle birlikte NATO'ya üye olmak için her türlü hazırlığı büyük bir süratle tamamladığına dikkati çeken Akar, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak elimizden gelen her türlü desteği verdik ve vermeye devam edeceğiz. Ayrıca, Bosna Hersek'te bulunan Barış Gücü'ne Türkiye olarak Avusturya ile birlikte en üst düzeyde desteği bugüne kadar olduğu gibi vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bosna Hersek halkının geçmişte çok ciddi sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Akar, "Boşnak kardeşlerimizin rahat ve huzur içinde yaşaması için ne lazımsa, alınması gereken tedbirlerin alınması için her türlü destekte bulunacağız." ifadesini kullandı.

İki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında çok samimi ve yapıcı bir ilişki olduğunu söyleyen Akar, bu ilişkinin çok farklı alanlarda sürdüğünü vurguladı.

- "Teröristlerin eğitilmesi kabul edilemez"

Türkiye'nin etrafında bazı sıkıntılı durumlar olduğunu söyleyen Akar, şöyle devam etti:

"Özellikle Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki bazı gelişmeler çok trajik olaylara neden olmakta. Bu hususlar, AB ortak değerlerine aykırı olmakla beraber, maalesef Avrupalı dostlarımızdan gerekli katkı ve desteği görememenin sıkıntısını yaşıyoruz. Srebrenitsa'daki trajediye duyarsız kalan dünya kamuoyunun benzer şekilde Suriye'de şu anda yaşanmakta olan birçok trajik konuya duyarsız olduğunu acı bir şekilde görmekteyiz. Biz, Suriye ve Irak konusunda her zaman söylediğimiz gibi başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak ve siyasi bütünlüğüne son derece hassas, son derece saygılıyız."

Akar, mülteci sorunu başta olmak üzere Suriye ve civarında yaşanan trajik olaylarda Bosna Herseklilerin gösterdiği duyarlılığı diğer ülkelerden de beklendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ancak yapılan son açıklamalar gerçekten bölgedeki istikrarın daha da istikrarsız hale gelmesine neden olacak. Hele hele teröristlerin eğitilmesinin ve donatılmasının kabul edilmesinin mümkün olmadığını da her zaman olduğu gibi burada bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum. Ülkemizin ve milletimizin karada, denizde, havada uluslararası hukuktan doğan tüm haklarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azimle kararlılıkta koruduk, korumaya devam edeceğiz. Fırat'ın doğusu dahil, Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir şekilde bir terör koridoru olmasına izin vermemiz, göz yummamız asla söz konusu değildir. Ülkemizin ve bölgenin huzur ve güveni için FETÖ başta olmak üzere PKK, YPG, DEAŞ tüm terör örgütlerine karşı bugüne kadar büyük bir mücadele verdik en son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azimle, kararlılıkla mücadelemizi, operasyonlarımızı sürdüreceğiz."
Anadolu Ajansı
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