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Kritik görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

CHP ile İYİ Parti arasında yürütülen ittifak görüşmelerinde sona gelindi.
12 Aralık 2018 21:16
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Kritik görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

CHP ve İYİ Parti, yerel seçim ittifakı için anlaştı.

İki parti heyetlerinin gün içindeki görüşmelerinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beraberindeki Genel Sekreter Cihan Paçacı, Müsavat Dervişoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Akşener'i parti genel merkezine gelişinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı karşıladı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener, yaklaşık 40 dakika süren görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu, yoğun bir mesai harcandığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"İş birliği yapmanın zorluklarını üç aşağı beş yukarı tahmin edersiniz. Ama bizim gündemimizde her zaman olduğu gibi yine Türkiye vardı. Türkiye'nin demokrasisi var, insanların bizden beklentileri var. Türkiye'nin çağdaş uygarlığı yakalaması lazım. Dolayısıyla özel, kişisel angajmanlara girmeden Türkiye'yi düşünerek, vatandaşlarımızı düşünerek, onların umutlarını büyüterek yolumuza devam ettik. Güzel bir çalışma oldu. Bu iş birliği dolayısıyla katkılarından ötürü Sayın Genel Başkana ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum."

Yerel seçimlerin kendileri ve Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bir kış ortamındayız. İnşallah baharda Türkiye de bir baharı yakalayacak. Huzur içinde, umut içinde güzel bir Türkiye'yi yerel yönetimlerden başlayarak, demokrasiyi güçlendirerek, yolumuza devam edeceğiz. 'Güzel şeyler olacak.' demiştik. Sayın Genel Başkan da demişti. Evet güzel şeyler olacak. Biz kendimizi Türkiye'ye adamış olan iki sayın genel başkanız. Kendimizi Türkiye'ye, bu ülkenin toplumuna adayan insanlarız. Bireysel hiçbir beklentimiz, hiçbir çıkarımız yok. Bütün mesele çocuklarımız daha güzel bir Türkiye'de yaşasınlar, daha güzel okullara gitsinler, işsizliğin olmadığı, yoksulluğun olmadığı bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Yerelden başlayarak bunu inşa etmek istiyoruz."

Kılıçdaroğlu, tekrar Akşener ve arkadaşlarına teşekkür ederek, ittifakın hayırlı olması dileğinde bulundu.

Akşener de heyetlerin anlaştığını, iki genel başkan olarak burada olduklarını belirterek, ittifakın Türkiye'ye umut olması temennisinde bulundu. Akşener, adaylara da başarı diledi.

Açıklamanın ardından Akşener CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.
Anadolu Ajansı
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