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Ulubat Gölü artık daha temiz

Kuş varlığı açısından Avrupa ve Ortadoğu'nun önemli sulak alanlarından Ulubat Gölü, evsel ve sanayi atıklarının oluşturduğu kirlilikten bölgede faaliyete giren arıtma tesisi sayesinde kurtarıldı.
12 Aralık 2018 21:40
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Ulubat Gölü artık daha temiz

Türkiye'de, Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamındaki 14 alandan biri ve 2001 yılından itibaren Uluslararası Yaşayan Göller Ağı'na dahil olan Uluabat Gölü, bölgede faaliyete giren Akçalar Atıksu Arıtma Tesisi ile kirlilikten kurtarılmaya başlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin 35 milyon liralık yatırımıyla hayata geçirilen, Ulubat Gölü'nü evsel ve sanayi atıklarından arındıracak Akçalar Atıksu Arıtma Tesisi, geçen ekim ayında hizmete girdi.

Anadolu'ya kuzeybatıdan giren kuş göç yolu üzerindeki, Balıkesir'deki kuş cennetine yakınlığı ve barındırdığı kuş zenginliği ile sadece Türkiye'nin değil, Avrupa ve Ortadoğu'nun önemli sulak alanlarından biri olan Uluabat Gölü'nün çevresindeki yerleşim birimlerinin atıkları artık arıtmaya tabi tutuluyor.

Yaklaşık 25 bin nüfusa sahip Gölyazı, Çatalağıl, Karacaoba, Başköy, Akçalar ve Fadıllı bölgesine hizmet veren tesiste, ilk olarak fiziksel, sonrasında ileri biyolojik ve ultraviyole dezenfeksiyon arıtma ile Avrupa Birliği standartlarında çıkış suyu kalitesi yakalanıyor.

Günde 4 bin 561 metreküp atık suyun arıtıldığı tesis ile dünyada nesli tehlike altında olan küçük karabatak, tepeli pelikan, bıyıklı sumru, pasbaş patka, alaca balıkçıl ve kaşıkçı gibi kuş türlerine ev sahipliği yapan ve bunlar için önemli bir üreme alanı olan Uluabat Gölü'nde, hem kuş hem de balık türlerinin sürdürülebilirliği sağlanacak.

"Uluabat Gölü'nün daha temiz olması için çalışmalarımız sürüyor"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçtiği gibi Bursa'nın bir su şehri olduğunu söyledi.

Aktaş, il sınırlarında yer alan Uluabat Gölü'nün, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından, kıyısındaki Gölyazı'nın ise önemli turizm merkezlerinden olduğunu vurgulayarak, "Bursa'nın bu su özelliğini muhafaza ederek ileriye, gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Bursa hızla büyüyen ve sanayileşen bir şehir. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon tesisleriyle suyumuzu ıslah ediyoruz." diye konuştu.

"Bu tesis yokken atıklar Uluabat Gölü'ne gidiyordu"

Akçalar Atıksu Arıtma Tesisi'ni hizmete alarak göldeki canlılığın gelecek kuşaklara aktarılmasını hedeflediklerini dile getiren Aktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tesis, Uluabat Gölü etrafındaki tüm hatların tek bir yerde toplanarak buradan deşarj edilmesini sağlıyor. Mükemmel bir biyolojik arıtma sistemi hayata geçirilmiş durumda. Ülkemizin önemli bir değeri olan Uluabat Gölü'nün daha temiz olması için çalışmalarımız sürüyor. Gölün etrafındaki yerleşim yerleri her geçen gün büyüyor. Bu büyümeye rağmen bütün evsel ve sanayi atıkları tek bir hatta toplayıp burada arıttıktan sonra tertemiz şekilde yeniden doğaya veriyoruz. Bu da Uluabat gibi bir değerin kirlenmemesi gibi bir durumla bizi karşı karşıya getiriyor. Zaten yapmak istediğimiz de bu."

Aktaş, hızlı şehirleşmeyle beraber evsel atıkların kontrol edilememesi durumunda, kirliliğin ortaya çıktığını anlatarak, "Bir evin dahi bu işe dahil edilmemesi kirlilik olarak bize geri dönüyor. Bu tesis yokken atıklar Uluabat Gölü'ne gidiyordu. Şimdi biz suyu arıttıktan sonra doğaya salıyoruz. Yapılan bu tesis, bölgeyi kaldırabilecek bir kapasitede." dedi.
Anadolu Ajansı
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