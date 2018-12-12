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Şırnak-Hakkari karayolu ulaşıma kapandı
Şırnak Hakkari karayolu şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Şırnak Hakkari karayolu şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Şırnak'ta 3 gündür aralıksız yağan yağmur sonrası Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle Şırnak-Hakkari ve Beytüşşebap yolu ulaşıma kapandı.
Yolun her iki tarafında DA uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri onlarca iş makinasıyla yolu açma çalışmalarına devam ediyor.
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