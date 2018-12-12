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Şırnak-Hakkari karayolu ulaşıma kapandı

Şırnak Hakkari karayolu şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
12 Aralık 2018 21:52
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Şırnak-Hakkari karayolu ulaşıma kapandı

Şırnak Hakkari karayolu şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Şırnak'ta 3 gündür aralıksız yağan yağmur sonrası Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle Şırnak-Hakkari ve Beytüşşebap yolu ulaşıma kapandı.

Yolun her iki tarafında DA uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri onlarca iş makinasıyla yolu açma çalışmalarına devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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