Emniyet Müdürü, o CEO'nun çocukluk arkadaşı çıktı

RİZE'de makamında trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin, TMSF tarafından el konulan Boydak Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'in çocukluk arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Ertekin, sosyal medya hesabından şehit Verdi'nin fotoğrafını paylaşarak, "Kardeşim, çocukluk arkadaşım, kızlarımın amcası" diye hitap ederek baş sağlığı diledi.

Boydak Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin pazar günü Akhisar maçını izlemek üzere Kayseri'ye geleceğini planladığını belirterek, "Kardeşim, çocukluk arkadaşım, kızlarımın amcası, hani Pazar Akhisar maçına Kayseri'ye gelecektin. Ben, Rize'ye gelmiştim, sen Kayseri'ye gelmeden niye 2'nci kere Rize'ye geliyorum. Allah'ım, Leyla'ya, Ertuğrul amcaya minik Almira'ya sabır ver. Şehadetin mübarek olsun kardeşim" notunu yazdı.

Verdi'yi son yolculuğuna uğurlayanlar arasında olan Ertekin'in, "Yer ağladı, gök ağladı, koca Rize ağladı. Mekanın cennet olsun kardeşim. Güle oynaya Rize'ye uğurladık. Al bayrağa sarılı tabutta Mersin'e geri getiriyoruz" diye yorumlar yaptığı görüldü.

'2 AY ÖNCE O KALLEŞ SALDIRIYA UĞRADIĞI ODASINDA BİZİ AĞIRLAMIŞTI'

Alpaslan Baki Ertekin'in kızı Esra Tuğba da sosyal medyadan Şehit Altuğ Verdi ile birlikte olan fotoğraflarını paylaşarak, "'Benim ilk kızım Esra' derdi hep. Daha 2 ay önce, o kalleş saldırıya uğradığı odasında, her zamanki gibi tüm neşesiyle bizi ağırlamıştı. Şimdi elimde kalan bize yaptığı gezi planı ve birkaç fotoğraf. Allah onu cennetiyle mükafatlandırsın. Seni çok seviyorum Altuğ abim. 15 Temmuz'da teröristleri def ettin, elimiz yüreğimizde haber bekledik, tam rahata erdin diye seviniyordum, bir hain tarafından odanda şehit edildin. Allah'ım bizlere sabır ver. Allah'ım bu haini kahret!" diye yorum yaptı.

Öte yandan, Boydak Holding de şehit müdür Verdi için, başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "Uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar dileriz. Geride kalan acılı ailesinin, emniyet teşkilatımızın ve milletimizin baş sağ olsun" denildi.