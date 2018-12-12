|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Diyarbakır'da köprüler yıkıldı, öğrenciler mahsur kaldı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Yukarı Molla Ali köyünde dünden beri devam eden sağanak yağmur sele neden oldu. Köyü mezralara bağlayan iki köprü çökünce araçlarda mahsur kalan 100 öğrenci köydeki evlerde misafir edildi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Yukarı Molla Ali köyünde dünden beri devam eden sağanak yağmur sele neden oldu. Köyü mezralara bağlayan iki köprü çökünce araçlarda mahsur kalan 100 öğrenci köydeki evlerde misafir edildi.
Bağlar ilçesi Yukarı Molla Ali köyünde dünden beri aralıksız devam eden sağanak yağış nedeniyle oluşan selde köyü mezralara bağlayan iki köprü çöktü. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köprünün çökmesiyle araçlarda mahsur kalan yaklaşık 100 öğrenci sular duruluncaya kadar misafir edilmek üzere köylerdeki evlere götürüldü.
Evlerine gidemiyorlar
Doluçanak mezrasında ikamet eden ve yolda mahsur kalan Ahmet Babat, "Köprüler yeterli olarak yapılmadığı için ikisi de su altında kaldı. Yaklaşık 100 öğrenci mahsur kaldı. Bunun yanında şehre giden yolcular var. Ondan dolayı kimse eve gidemiyor" dedi.
Selin dinmesini beklediklerini aktaran Yukarı Molla Ali Köyü Muhtarı Şerif Yılmaz, "Bu köprüye ve yola bir çözüm bulunmasını bekliyoruz. Yaklaşık 100 öğrenci ve 20 yetişkin mahsur kaldı. Köyümüze götürdük. Bu gece bizde kalacaklar. Yarın bakalım su inecek mi?" diye konuştu.
Sel nedeniyle kapanan yolun açılması için bölgeye iş makineleri getirildi.
Bu haber 1,124 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI