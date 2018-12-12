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Fırat Üniversitesi eğitim uçağı aldı

FIRAT Üniversitesi, Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu'nda eğitim ve öğretim gören öğrenciler için eğitim uçağı satın alındı.
12 Aralık 2018 22:23
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Fırat Üniversitesi eğitim uçağı aldı

FIRAT Üniversitesi, Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu'nda eğitim ve öğretim gören öğrenciler için eğitim uçağı satın alındı. Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, 800 metrelik pist ve hangar yapımı için çalışmaların yapılacağını belirterek, 2019 yılında uçak gövde motor, uçak elektrik elektronik bölümleri açılacağını söyledi.

Fırat Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokullu Kesik Köprü ve Yazıkonak'ta eğitim gören öğrencilerin pratik eğitim almaları için 170 bin liraya satın alınan Cessna tipi eğitim uçağı, Kesikköprü yerleşkesine getirildi. Uçağın eğitim amaçlı kullanılacağını belirten Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, öğrencilerin daha iyi eğitim almaları ve yeni açılacak olan insansız hava araçları ile uçak bakım onarım bölümü için çalışmalar başladığını söyledi. Prof. Dr. Demirbağ, "Uçak gövde motor uçak elektrik elektronik bölümlerindeki öğrencilerin teori ile birlikte pratik eğitim almaları için satın alınan uçak ile ilgili Sivil havacılık genel müdürlüğünden gerekli yazışmalar yapıldı" diye konuştu.
DHA
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