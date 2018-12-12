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Nihat Hatipoğlu'ndan belediye başkanlığı açıklaması

Ünlü din adamı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 2014 yılında AK Parti'den kendisine gelen belediye başkanlığı teklifiyle ilgili konuştu. Siyasette hiç gözünün olmadığını belirten Hatipoğlu, "Siyaseti hor görmüyorum, çok saygı duyuyorum ama bunlar ayrı meseleler. Ben çok başka, çok önemli bir iş yapıyorum.
12 Aralık 2018 22:33
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Nihat Hatipoğlu'ndan belediye başkanlığı açıklaması

CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40'a konuk olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Belediye başkanı adaylığı teklifini kabul etmediğiniz için pişman mısınız?" sorusuna yanıt verdi. Hatipoğlu, o zaman bir görüşme olduğunu belirterek, "Ben hayatımın hiçbir döneminde aday olmadım. Bu adaylık dönemimde temayül yoklamasına girmedim. Ben devlet memuruyum. Bunlara girmeniz için istifa etmeniz gerekiyor, istifa etmedim. Hiç gözüm olmadı böyle bir şeyde. Niye olmadı? Siyaseti hor görmüyorum, çok saygı duyuyorum. Bana o dönemde bunu teklif eden Cumhurbaşkanımız çok beyefendi bir insan. Onu özel seviyorum, her zaman da söylüyorum. Cumhurbaşkanımızı ayrı bir yere konumlandırıyorum. Siyaset üstü ve siyaset dışı bir konumda. Ona büyük muhabbetim, sevgim, saygım var" dedi.

Siyaset ile dinin ayrı meseleler olduğunun altını çizen Hatipoğlu, "Ben çok başka, çok önemli bir iş yapıyorum. Her dinden insana da İslam'ı anlatıyorum. Bu güne kadar belki 20'nin üzerinde insan Fransız, Alman, Polonyalı, Finlandiyalı, Hollandalı kişiyi müslüman ettim. Benim yanımda Kelime-i Şehadet getirdiler. Onlar oranın yerli insanları. Konuşmalarımı Türkçe'ye tercüme ettirmişler. Bu tür insanlarla irtibatım var benim. Yüzbinlerce insan ibadete, namaza başladı. Din ile ilgili endişelerini yıktılar. Beni gören herkes 'Ailemizin hocasısınız. Sizi görünce seviniyoruz.' diyorlar. Bunu nasıl bırakacaksınız? Değer mi dünyalık bir makam için bunlardan vazgeçmeniz" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlığı yapanlara hiçbir itirazının olmadığını ve saygı duyduğunu söyleyen Hatipoğlu, "İyi, temiz, duru, nazik, kibir sahibi olmayan insanların bunu yapması gerekir. Ama ben bu alanı bıraktığımda bu alanda bir boşluk olacağından korkuyorum. Onun da hesabının Allah tarafından sorulacağı endişesindeyim. Bu şu demek değildir; 'Gelecekte bütün bu yolları kapatıyor musunuz?' Geleceğimi ancak ve ancak Allah bilir. Bazen öyle şartlar gelişir ki siz bu alandan çekilip elinizi taşın altına koymanız gerekir. Ama bugüne kadar aldığım kararın çok isabetli olduğunu gördüm" diye konuştu.
Memurlar.Net
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