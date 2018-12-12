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Sendika tabelası adı altında 'kumarhane'

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir sendika binasına düzenlenen operasyonda, kumar oynattığı iddiasıyla sendika başkanı ile kumar oynayan 59 kişiye işlem yapıldı. Operasyonda 80 tombala kartı, 4 bin 207 tombala pulu, 21 yazboz kağıdı ele geçirildi. Söz konusu adrese daha önce yapılan operasyonlarda 2 bin 359 kişiye kumar oynamaktan idari para cezası kesildiği öğrenildi.
12 Aralık 2018 22:43
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Sendika tabelası adı altında 'kumarhane'

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naldöken Mahallesi'ndeki bir sendika binasında kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, 180 tombala kartı, 4 bin 207 tombala pulu, 21 yazboz kağıdı ele geçirildi.

2 BİN 359 KİŞİYE CEZA KESİLMİŞTİ

Sendika Başkanı A.K.S. hakkında "kumar oynatmaktan" adli işlem yapılırken kumar oynadığı belirlenen 59 kişiye kabahatler kanunu gereğince "kumar oynamak" ve "kapalı alanlarda tütün ve tütün mamülleri kullanmak" suçundan idari para cezası verildi.

Söz konusu adrese daha önce düzenlenen operasyonda da 63 kişiye adli işlem yapıldığı ve 2 bin 359 kişiye de kumar oynamaktan idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı
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