AK Parti'li eski vekilden dikkat çeken paylaşım

Eski AK Parti Rize Milletvekili Hikmet Ayar, sosyal medya hesabından Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi olayı ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Eski AK Parti Rize Milletvekili Hikmet Ayar, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin dün makamında uğradığı saldırıda şehit edilmesi olayının bir anlık cinnet olamayacağını iddia ederek, zavallı birine yaptırılmış planlı bir terör olayı olduğunu iddia etti. Eski Milletvekili Ayar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletimin yetkili birimlerine sesleniyorum. Rize Emniyet Müdürümüz Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi olayı sıradan, bir anlık cinnet hali olamaz. İradesi teslim alınmış zavallı birine yaptırılmış planlı bir terör olayı olduğu her haliyle ortadadır. Konu bu yönüyle ele alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşıma yapılan bir yorumda ise 15 Temmuz'da İstanbul Çengelköy'de FETÖ mensuplarına karşı kahramanca mücadele eden Emniyet Müdürü Verdi'nin ölüm haberinin ardından FETÖ mensuplarının büyük sevinç yaşadığı belirtildi.