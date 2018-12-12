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MHP'li eski başkan HDP'ye geçti

MHP Diyarbakır eski İl Başkanı Abdullah Arzakçı, HDP'ye Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı.
12 Aralık 2018 22:58
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MHP'li eski başkan HDP'ye geçti

Diyarbakır'da 2002-2009 yılları arasında MHP İl Başkanlığı yapan Abdullah Arzakçı, HDP Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvuruda bulundu.

HDP'nin başvuru için belirlediği son günde partinin İl Başkanlığına gelen Arzakçı, dosyasını teslim etti.

Türk ve Kürt kardeşliğini pekiştirmek adına her türlü göreve hazır olduğunu belirten Abdullah Arzakçı, "Hizmete talibim, birçok projem var. Parti de uygun görürse, Diyarbakır halkına projelerimle hizmet edeceğim" dedi.
DHA
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