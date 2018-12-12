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'Kayyum ataması, keyfi bir uygulama değildir'

Erzurum Valisi Okay Memiş: - "Kayyum ataması, keyfi yapılan bir uygulama değildir. İçişleri Bakanlığımız terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı olan şahısları tespit ettiğinde gerekli görülen yönetim şeklini tabii ki belirleyecektir. Bizler Kürt, Türk, Laz, Alevi ayırt etmeden bütün vatandaşlarımızın emrindeyiz"
12 Aralık 2018 23:03
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'Kayyum ataması, keyfi bir uygulama değildir'

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Kayyum ataması, keyfi yapılan bir uygulama değildir. İçişleri Bakanlığımız terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı olan şahısları tespit ettiğinde gerekli görülen yönetim şeklini tabii ki belirleyecektir. Bizler Kürt, Türk, Laz, Alevi ayırt etmeden bütün vatandaşlarımızın emrindeyiz." ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Memiş, iki yıl önce İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Karayazı ilçesine gitti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Eyyüp Özdemir ile kurum müdürlerince karşılanan Memiş, ilçenin eğitim, sağlık, ekonomik, nüfus, ulaşım, asayiş ve diğer konular hakkındaki durumu hakkında bilgi aldı.

Memiş, ilçe esnafıyla da bir araya gelerek sorunlarını dinledi, Karayazı ilçesinde yaşayan vatandaşların çocuklarının, eşlerinin, can ve mal güvenliğinin temininin, devletin tek amacı olduğunu vurguladı.

İlçeye katkı sağlamak için çalıştıklarını belirten Memiş, "İlçedeki vatandaşımızı kucaklamaya ve hizmet etmeye geldik. Biz ilçeye keyif alarak hizmet yapıyoruz. Karayazı ilçemizdeki sorunları masaya yatırıp problemleri en kısa zaman içerisinde aşmanın yollarını arayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, Karayazı ilçesini ilk kez ziyaret ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarla kucaklaşarak gönül bağı kurmak için ziyarete geldik. Görevlendirme sonrası hizmete başlayan Kaymakam Eyyüp Özdemir, kaymakamlığın ve belediyenin imkan ve yetkilerini birleştirerek çok güzel hizmetler yaptı. Umuyorum ki bu çalışmalar vatandaşlarımızda karşılığını bulmuştur. Kayyum ataması keyfi yapılan bir uygulama değildir. İçişleri Bakanlığımız terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı olan şahısları tespit ettiğinde gerekli görülen yönetim şeklini tabii ki belirleyecektir. Bizler Kürt, Türk, Laz, Alevi ayırt etmeden bütün vatandaşlarımızın emrindeyiz. Ağalık, paşalık yapmaya değil, hizmet etmeye geldik."
Anadolu Ajansı
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