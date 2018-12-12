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4 yaşındaki çocuk tabancayla babasını vurdu
Merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin, 4 yaşındaki oğlunun elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralandığı öne sürüldü
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 4 yaşındaki bir çocuğun elindeki silahın kazara ateş alması sonucu babasının yaralandığı ileri sürüldü.
Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde Kerim K'nin, evinde oğlu 4 yaşındaki Z.K'nin elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Durumu ağır olan Kerim K, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.
Polis ekipleri, olayın yaşandığı evde incelemede bulundu.
Silahı kazara ateşlediği iddia edilen Z.K. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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