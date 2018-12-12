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Türkiye'nin ikinci büyük Barajı iki yıl içinde su tutacak

Türkiye'nin ikinci büyük sulama projesi olan Diyarbakır'daki Silvan Barajı'nda yüzde 56'lık fiziki gerçekleşme sağlanırken, barajda iki yıl içinde su tutulması hedefleniyor.
12 Aralık 2018 23:49
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Türkiye'nin ikinci büyük Barajı iki yıl içinde su tutacak

Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük sulama projesi olan Silvan Barajı'nda inşaat çalışmaları önemli ölçüde tamamlandı. Barajda 2020 yılının sonundan itibaren su tutulması planlanıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine, Türkiye'nin en önemli sulama projelerinden Silvan Barajı'ndaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Diyarbakır'daki Silvan Barajı'nın, oluşturacağı 7,3 milyar metreküplük rezervuar hacmiyle Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin en büyük sulama projesi olduğunu belirten Aydın, "Terör olayları nedeniyle yapımında 2 yıl gecikme yaşanan barajı 2019 yılı sonunda tamamlamayı hedeflemekteyiz. Silvan Barajı yapımında yüzde 56'lık fiziki gerçekleşme sağlandı. Gövde kazıları büyük ölçüde tamamlandı, gövde dolgusu imalatları devam ediyor. Baraj inşaatında, günlük 15 bin-20 bin metreküp civarında dolgu yapılıyor. 2020 yılı sonu itibarıyla su tutulması hedeflenen Silvan Barajı, o tarihten itibaren yaklaşık 2,5 yıl içinde dolacak." dedi.

Aydın, Silvan Projesi tamamlandığında Diyarbakır'da sulanan 1 milyon dekardan fazla arazinin 2 milyon 400 bin dekara çıkacağına işaret ederek, "Projeyle 305 binin üzerinde kişiye istihdam, ülke ekonomisine ise yıllık 1,2 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor." diye konuştu.

Avrupa'nın en yükseği

Silvan Barajı'nın 175,5 metre yüksekliği ve 8,8 milyon metreküp hacimli gövdesiyle Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı olacağına dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:

"Silvan Barajı, enerji ve sulama maksatlı olup, tesisin kurulu gücü 160 megavat, ortalama yıllık elektrik üretimi 681 gigavat saat olacak. Sulama tesisleri işletmeye açılınca ortalama yıllık elektrik üretimi 88,41 gigavat saate inerken, sulamaya verilen su miktarı 1 milyar 791 milyon metreküpe çıkacak."

Aydın, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) en önemli yatırımlarının sulama ve enerji projeleri olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda irili ufaklı 15 barajın tamamlandığını, 7 barajın ise yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

DSİ olarak bütün enerjilerini Dicle Nehri üzerindeki baraj ve projelere harcadıklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"İki yıla kadar Dicle Nehri üzerinde de devasa eserleri halkın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Bütünüyle kalkınmayı hedefleyen Silvan Projesi, 8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluşuyor. Projedeki Silvan, Pamukçay, Ambar, Kuruçay, Başlar, Kıbrıs, Karacalar ve Bulaklıdere barajlarının tamamlanmasıyla 7 milyar 300 milyon metreküp suyun depo edileceği devasa bir kapasiteye sahip olacağız. Silvan Barajı birçok farklı fonksiyonu bünyesinde barındıracak. Bu barajımız 7 küçük baraja daha su verilmesini sağlayacak. Çok ciddi sulama tünelleri olacak. 100 kilometreyi aşkın ana sulama kanalı yapılacak."
Anadolu Ajansı
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