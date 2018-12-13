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13 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları

13 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
13 Aralık 2018 00:01
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13 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DİSK'i ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde işten çıkarıldıkları için eylem yapan işçileri ziyaret edecek.

(İstanbul/13.30/Kocaeli/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek "2023 Eğitim Vizyonu Paylaşım Toplantıları"na katılacak.

(İstanbul/09.00/14.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda Çevre ve Şehircilik, Adalet, Tarım ve Orman Bakanlıklarının 2019 yılı bütçeleri görüşülecek.

- KİT Komisyonunda Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ ile TTA Gayrimenkul AŞ'nin 2016 yılı kesin hesapları ele alınacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Türk Savunma Sanayii Zirvesi

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, zirvenin ikinci günü açılışında konuşacak.

- Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut, PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın konuşma yapacağı zirvede, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Türkiye'nin özgün tasarım helikopteri Gökbey'in pilotları gençlerle buluşacak.

(Ankara/09.30-16.50)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

3- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, ekim ayı süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıklayacak, "Satınalma Gücü Paritesi, 2017" haber bülteni yayımlayacak.

(Ankara/10.00/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Liderler Zirvesi yapılacak.

(Brüksel)

2- Fransa ve Belçika'da "sarı yeleklilerin" düzenlediği protestoların yansımaları takip ediliyor.

(Paris/Brüksel)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

4- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

5- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Ankara)

GÜNCEL

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde yapacak.

(Ankara/10.00)

2- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan ÖKK'yi ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davaya Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda 6. ve son hafta maçları yapılacak.

- D Grubu'nda Fenerbahçe, Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile deplasmanda karşılaşacak. I Grubu'nda Beşiktaş, Vodafone Park'ta İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek. J Grubu'nda ise Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda Belçika'nın Standard Liege takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Trnava/23.00/İstanbul/Manisa/20.55)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Anadolu Efes ise Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.30/Atina/19.45)

3- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe, Letonya temsilcisi TTT Riga ile deplasmanda karşılaşacak, Hatay Büyükşehir Belediyespor ise Macaristan'ın Sopron Basket takımını Antakya Spor Salonu'nda konuk edecek.

(Riga/20.30/Hatay/18.00)

4- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nın 6. ve son haftasında D Grubu'nda OGM Ormanspor, Romanya temsilcisi ACS Sepsi ile deplasmanda karşılaşacak. E Grubu'nda ise Çukurova Basketbol, İsveç ekibi A3 Basket'i Servet Tazegül Spor Salonu'nda, BOTAŞ da Bulgaristan'nın Beroe takımını Ankara Spor Salonu'nda konuk edecek.

(Sfantu Gheorghe/20.00/Mersin/18.00/Ankara/19.00)
Anadolu Ajansı
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