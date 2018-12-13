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Ankara Valiliği: Tatil görseli sahte

Ankara Valiliği, Ankara'da okulların 13 Aralık itibariyle tatil olduğunu gösteren görselin sahte olduğunu açıkladı
13 Aralık 2018 00:47
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Ankara Valiliği: Tatil görseli sahte

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı akıllara "okullar tatil mi?" sorusunu getirdi.

Ankara Valiliği sosyal medyada dolaşan Valilik sitesindeki tatil duyurusu görseli ile Ankara Valisi Vasip Şahin'in Twitter hesabından açıklanmış gibi paylaşılan tatil açıklamasının gerçek olmadığını duyurdu.

Valilik yetkilileri, meteorolojik verilere göre yarın için okulların tatil edilmesini gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Memurlar.Net
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