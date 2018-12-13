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Kusurlu sürücülere 1 günde 92 bin 134 TL para cezası kesildi

Tekirdağ'da polis ekipleri kusurlu araç ve sürücülere geçit vermiyor. Yapılan uygulamalarda 1 günde kusurlu sürücülere 92 bin 134 TL para cezası kesildi.
13 Aralık 2018 01:14
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Kusurlu sürücülere 1 günde 92 bin 134 TL para cezası kesildi

Tekirdağ'da polis ekipleri kusurlu araç ve sürücülere geçit vermiyor. Yapılan uygulamalarda 1 günde kusurlu sürücülere 92 bin 134 TL para cezası kesildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, kış mevsiminin beraberinde gelen dondurucu soğuklarda da kusurlu araç ve sürücülere geçit vermiyor. Soğuk havalara rağmen yollardaki denetimlerini aksatmadan devam ettiren polis ekiplerince yapılan trafik uygulamaları ve denetlemeleri kapsamında kusurlu görülen sürücüler durdurularak cezaları kesildi. Polis ekiplerinin yaptığı uygulamada sürücülere bir günün sonunda toplamda 92 bin 134 TL para cezası kesilirken, 9 araç trafikten men edildi.
Anadolu Ajansı
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