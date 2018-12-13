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Doğu'da kar yağışı etkisini artırdı

Erzurum'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
13 Aralık 2018 02:52
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Doğu'da kar yağışı etkisini artırdı

Erzurum'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, gece etkisini artırdı. Kar trafikte aksamalara neden oldu. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Cumhuriyet Caddesi'nde kar yağışı nedeniyle ilerlemekte zorlanan araçlara çevredekiler yardım etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerince cadde ve sokaklarda temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

- Erzurum-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı

Dün akşam Erzurum-Erzincan kara yolunda kar yağışı nedeniyle Tepebaşı mevkisinde ulaşıma kapanan yol, kara yollarının temizleme çalışmalarının ardından açıldı.
Anadolu Ajansı
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