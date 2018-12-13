CHP ile İYİ Parti arasında ittifak krizi nasıl çözüldü?

CHP ile İYİ Parti arasında tıkanan kriz akşam saatlerinde CHP'nin Balıkesir'de aday gösterdiği milletvekili Ahmet Akın'ı geri çekip, İYİ Parti'nin adayı İsmail Ok'u destekleme kararı ile çözüldü.

Buna göre CHP 11, İYİ Parti 10 Büyükşehir'de aday çıkaracak, diğeri destekleyecek.

CHP, mevcut büyükşehir belediye başkanları kendisinde olan Aydın, Eskişehir, Muğla, Hatay ve Tekirdağ'a ilave olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa'da büyükşehir adaylarını çıkaracak, İYİ Parti tarafından desteklenecek.

İYİ Parti de Balıkesir, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya, Gaziantep, Denizli ve Manisa'da çıkaracağı adayları CHP bu büyükşehirlerde aday göstermeyerek destekleyecek.

Bu illerin dışında kalan, örneğin Mersin'de her iki parti de aday çıkaracak, ancak birbirlerine yönelik bir mücadele içinde olmayacak.

Bu illerdin ilçelerine dönük de her iki parti aday belirleme sürecinde karşılıklı anlayış içinde hareket edecek.

Mutabakata göre CHP Ankara'da Mansur Yavaş'ı aday gösterirken, büyük olasılıkla İstanbul adayı da İmamoğlu olacak.

KRİZİN NEDENİ

İttifak görüşmelerinde tıkanmaya neden olan Balıkesir sorunu ise CHP'nin burada milletvekili Ahmet Akın'ı aday göstermesiyle başladı.

İYİ Parti, 16 Nisan referandumunda 'hayır' çıkan illerin arasında bulunan Balıkesir'de CHP'nin milletvekili Ahmet Akın'ı aday çıkarmasına tepki gösterip, kendisi de buna karşın yine aynı il milletvekili İsmail Ok'u aday gösterdi.

Bu da sürecin tıkanmasına yetti...

Sonrasında yapılan müzakerelerde de hep kilit rol oynadı, İYİ Parti Ankara'yı CHP'ye bırakma karşılığı Balıkesir'i istedi.

Müzakerelerin dün gece sonlanacak noktaya ulaşmasında da yine etken Balıkesir oldu.

BU İŞ BİTMELİ

Ancak CHP lideri Kılıçdaroğlu, tıkanıklığın aşılması için çaba gösterilmesini istedi.

Partisinin İnsan Hakları konusunda dün düzenlediği panelden çıkarken Kılıçdaroğlu ile yaptığım sohbette, sürecin devam etmesi gerektiğine işaret ederek "Bu iş bitmeli..." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun iki tarafa yakın bazı milletvekilleri aracılığıyla mesajını İYİ Parti lideri Akşener'e de ilettiği ve müzakerelerin bu kapsamda yeniden başladığı belirtildi.

Öncelik de krize neden olan Balıkesir'e verildi.

Muharrem Sarıkaya