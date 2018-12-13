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Fırat'ın doğusu için 'game over' (oyun bitti)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Fırat'ın doğusunda harekata birkaç gün içinde başlıyoruz. Hedefimiz ABD askerleri değil, terör unsurlarıdır" sözleriyle tüm dikkatler bir süredir beklenen Türkiye'nin 3'üncü Suriye harekatına çevrildi. Bu karar 27 Kasım'da toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda alındı. Aslında bir süredir askeri hazırlıklar en ince detayına kadar sürdürülüyordu. Planlanan harekatın perde arkasında çok önemli ayrıntılar bulunuyor.
13 Aralık 2018 06:40
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Fırat'ın doğusu için 'game over' (oyun bitti)

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Suriye krizinin çözümünde ve terör tehdidinin bertaraf edilmesinde "dananın kuyruğunun kopacağı yer" olarak nitelendirilen Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun ve planlamanın en ince detaylarını yazdı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerini imha etme amaçlı bu operasyonu, alanı hakimiyetini sağlama amacıyla gerçekleştirecek. Bu nedenle harekat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ilan edildi. Terör örgütü üyeleri önceden belirlenen bölgeleri terk ederlerse TSK ile karşı karşıya gelmeyecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Hedefimiz ABD askerleri değil, terör unsurlarıdır" sözü, TSK'nın amacını da ortaya koyuyor. Türkiye'nin amacı orada insan öldürmek değil, bölgeyi terör unsurlarından ve tehditlerden arındırmak...

PKK İÇİN OYUN BİTTİ

Harekatla birlikte artık Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG ve destekçileri için, "game over" (oyun bitti) mesajı verilmiş oluyor. Zira Türkiye sınırlarından büyük oranda temizlenen, eylem kapasitesi düşen, münferit saldırılar dahi yapamayacak noktaya gelen, kaybettiği elemanların yerine yenisini koyamayan terör örgütü için Suriye sahasındaki CENTCOM korumalı alan da artık güvenli değil. İki kez denediği meskün mahal çatışmalarından ağır hasar alarak çıkan terör örgütü, şimdi Suriye'deki durumu kullanarak oradan Türkiye'yi ve sivil halkı baskılayamayacak.

ÖZEL HAREKAT PLANLAMASI YAPILDI

Harekat için Türkiye sabır sınırlarını sonuna kadar kullandı. Ancak ABD'nin oyalama taktiklerine daha fazla müsamaha gösterilmemesi konusunda devletin zirvesinde tam mutabakatla karar alındı. Harekat planı, Türkiye'yi ABD ile topyekün savaşa sokacak bir yaklaşımla değil, ustalıkla ve titizlikle hazırlandı. 16 bin personel özel olarak eğitildi. Suriye sahası için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından çıkarılan derslerle özel sistemler geliştirildi ve simülasyonlar yapıldı. Fırat'ın doğusundaki arazi yapısı, terör örgütünün edindiği imkan ve kabiliyetler, silah ve teçhizat durumu, CENTCOM askerlerinin bulundukları bölgeler haritalandırıldı; analiz edildi. Deyrizor'a kadar uzanan alanda yayılmış teröristler belirlendi; bunların lojistik alabileceği, saldırabilecekleri alanlar belirlendi. 40 kilometre derinliğe kadar bir rota çizildi.

KANDİL BAĞLANTISI KESİLECEK

Fırat'ın doğusu için harekete geçilmeden önce Irak'ın kuzeyinde 35 kilometre derinliğe sarktı Mehmetçik; oraya bir tümen konuşlandırıldı. Sınır hattına telsiz kestirme-dinleme istasyonları kuruldu. Sıcak çatışma ihtimali olan bölgelerde en üst seviyede teknik ve elektronik istihbarat kapasiteleri devreye sokuldu. Kuzey Irak-Kandil-Sincar/Karaçok bölgesine ve PKK kamplarına aralıksız operasyonlar yapıldı. Kandil-Suriye bağlantısının kesilmesi de hedeflenen bu harekat öncesinde PKK'nın yönetim kademesine yönelik nokta operasyonlar yapıldı. Çok yüksek sayıda terör örgütünün lider kadrosundan isimler etkisiz hale getirildi. ABD'ye artık Suriye meselesinin çözümünü PKK kartı üzerinden okuyamayacağı yönünde sahada ve diplomatik alanda kararlı mesajlar verildi.

DEAŞ'LA MÜCADELE EDEN TEK ÜLKE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de DEAŞ diye bir tehdit yoktur. Bu bizim için bir masaldır" diyerek Trump'ın 30 gün süre vermesinin oyalama taktiğinin devamı olduğunu, gözlem noktalarının ve radar üslerinin terör örgütünü koruma ve Türkiye'yi hedef alma maksadını taşıdığını açıkça ortaya koydu. Bölgede DEAŞ ile gerçek anlamda mücadele eden tek ülkenin Türkiye olduğunu sahadaki durum da açıkça ortaya koyuyor. YPG ile DEAŞ'ın anlaşıp bazı yerlerden kontrollü çekildiği, bazı bölgelere kaydırıldığı istihbari verilerle tespit edildi. Bu durumlarda ABD'nin hava kontrolü sağlayarak teröristlere koridor açtığı görüldü. ABD'nin teröristleri eğitip donatmakla kalmayıp bazı yerel aşiretleri maaşlı olarak SDG'ye angaje ettiği tespit edildi. Türkiye'nin sınırda sıkılaştırma, Kuzey Irak ve Suriye geçişlerine düzenlediği operasyonların ardından PKK'nın Fırat'ın doğusunda CENTCOM'un kurduğu 13 üsse yanaşıp sığındığı belgeli şekilde ortaya konuldu. Şimdi buna Haseke'den başlayan gözlem noktaları ve 35-40 bin yeni unsurun eğitimi eklendi. Bu arada SDG, askere alma mecburiyeti çıkardı.

NİHAİ HEDEF KORİDORU KOPARMAK

Türkiye, devletin zirvesinde alınan kararla artık 70 bin sayıda yarı düzenli ordu formatında eğitilip donatılan terörist varlığını ve bunların oluşturacağı terör koridorunu koparmak için düğmeye bastı. Bu harekat başarıyla tamamlandığında, TSK'nın ÖSO ile birlikte gerçekleştirdiği, Cerablus, El Rai ve El Bab bölgelerinde alan hakimiyeti sağladığı Fırat Kalkanı, Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı harekatlarının ardından Fırat'ın doğusunu da bütün terör unsurlarından arındıracak. Afrin ve Kobani kantonlarının birleştirilmesi bu operasyonlarla engellenmişti; şimdi de Fırat'ın doğusunun Kandil'le bağı koparılacak. Münbiç'te ABD ile İdlib'de Rusya işbirliği ile terör unsurlarından arındırıldıktan sonra Türkiye'nin sınır hattı terör tehdidinden kurtarılmış olacak.

Sadece askeri harekatlarla değil Astana sürecinin pekiştirilmesi ile Suriye'de etkinlik sahasını genişleten Türkiye, İdlib krizini askeri, bürokratik ve diplomatik etkinlikle aşmayı planlıyor. Aynı şekilde Münbiç'te de PKK/YPG mevzileri obüslerle vurulurken, ABD ile yol haritasının ve ortak devriyelerin sonuca ulaşmaması durumda burası için de bağımsız operasyon seçeneği gündeme gelecek. Hedef belli: Afrin, Münbiç, Fırat'ın doğusu ve ardından Kandil. Türkiye askeri-siyasi harekatın baskın etkisini tereddütsüz kullanacak.

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Habertürk
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