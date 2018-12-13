Molla Gürani Park projesinde tadilat

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi'nin geçen nisan ayında aldığı bir kararla, eski Lunapark Gazinosu'nun bulunduğu arazinin tamamına yakınını park alanına almıştı. Arazinin küçük bir kısmı, kayıp camilerden Simkeş Mescidi'nin yeniden yapılacağı yer olarak ayrılırken, parkın altını da yer altı otoparkı olarak yeni planlara işlemişti. Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, yapılan plan değişikliğini değerlendiren İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, yapılacak caminin yerini Vatan Caddesi tarafına kaydırarak onayladı.

RAPOR İMAR KOMİSYONU'NA GERİ ÇEKİLDİ

Söz konusu kurul kararı doğrultusunda, İBB İmar Komisyonu'nun hazırladığı rapor bugün İBB Meclis gündemine alındı. Ancak söz konusu raporun oylamasına geçileceği sırada Ak Parti grubu raporu İmar Komisyonu'na geri çekti.

İBB yetkilileri, raporun geri çekilmesinde önemli bir sorun olmadığını büyük olasılıkla aynı şekilde raporun İBB Meclisi'ne sunulacağını söyledi. İmar Komisyonu'nun CHP'li üyesi Sedat Özkan, İBB tarafından hazırlanan "Molla Gürani Parkı Fikir Projesi"nde Kurul'un yaptığı tek değişikliğin cami alanının Vatan Caddesi tarafına kaydırılması olduğunu, cami alanı için ayrılan arazi miktarının aynı olduğunu söyledi.