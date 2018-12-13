AKK kalktı, hız düştü, fiyat uçtu

Türkiye'de 1 Ocak 2019'da kalkacak olan Adil Kullanım Kotası (AKK, diğer adıyla Adil Kullanım Noktası - AKN) öncesinde, internet servis sağlayıcıları birer birer yeni tarifelerini açıklamaya devam ediyor. En son Türk Telekom, "Limitsiz İnternet Çağı" adıyla AKK olmayan yeni tarifelerini duyurdu. Ancak yeni internet tarifelerinin fiyatları, AKK uygulamasının sonlandırılmasının ardından deyim yerindeyse resmen uçuşa geçecek.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre fiber internet hızındaki limitsiz internet paketlerinin aylık fiyatlarının, 2 yıllık taahhütlü olmak üzere 350 TL'ye kadar çıktığı gözlenirken, kullanıcılara sunulan yeni paketlerdeki hızları ise beklentilerin oldukça altında kaldı.

Türk Telekom'un açıkladığı yeni tarifelerde limitsiz internet paketlerinin en düşük fiyatı 60 TL seviyesinde. Üstelik bu pakette kullanıcılara 4 Mbps gibi oldukça düşük bir hız sunuluyor.

LİMİT YOK AMA HIZ 4 MBPS!

Mevcut tarifelerle karşılaştırıldığında 60 TL ile 24 Mbps'ye varan bağlantı hızı sunulan paketleri kullanmak mümkün oluyordu. Ancak yeni dönemde bu bütçeyle ancak 4 Mbps'yi bulamayan hızlar ancak kullanılabilecek.

Yeni dönemde interneti fiber hızında kullanmak isteyenler ise 100 Mbps bağlantı hızında, kota sınırı olmayan bir paket için aylık 346 TL'yi aşan bir fiyatı göze almak zorunda kalacak. Üstelik bu 346 TL'lik fiyatının, kampanya kapsamında, 24 aylık taahhüt veren için geçerli olduğunu da belirtelim.

Açıklanan tarifelerde dikkat çeken bir diğer unsur ise, normalde tam tersi olması beklenirken, aynı paket için 24 aylık taahhüt verenlere sunulan aylık fiyatın, 12 aylık taahhüt verenlere göre daha yüksek olması.

'DÜNYADA İNTERNETİN EN PAHALI OLDUĞU 3. ÜLKE OLACAĞIZ'

Aylık 346 TL'yi bulan yeni internet paket fiyatları, Türkiye'ye yeni bir rekor da getirecek. Bu fiyat seviyesiyle Türkiye internetin en pahalı olduğu 3. ülke konumuna yükselecek. Veri araştırma kuruluşu Numbeo'nun Yaşam Maliyeti endeksine göre, 60 Mbps ve üzeri bağlantı hızlarında, limitsiz internet fiyatları karşılaştırıldığında, dünyanın en pahalı interneti aylık 95 dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'nde. İkinci sırada 85 dolarla Katar, üçüncü sırada 65 dolarla Güney Afrika, dördüncü 63 dolarla Suudi Arabistan ve beşinci sırada ise 61 dolarla ABD bulunuyor.

Ortalama internet fiyatları (yeşil en ucuz, kırmızı en pahalı)

65 DOLARLA ABD'Yİ GEÇECEĞİZ!

Türkiye'de ise şu an itibariyle 60 Mbps ve üzeri bağlantı hızlarında, limitsiz internet fiyatları aylık ortalama 15 dolar seviyesinde. Bu rakamla Türkiye sıralamada 73. ülke. Ancak Türk Telekom'un açıkladığı yeni internet tarifeleri dikkate alındığında, 1 Ocak 2019 itibariyle AKK kalkınca, Türkiye dünyanın en pahalı internetine sahip olan ülkeler sıralamasında 73.'lükten birden 3.'lüğe çıkacak. 60 Mbps ve üzerinde bir internet hızı için yılbaşından itibaren Türkiye'de gözden çıkarılması gereken tutar 65 doları bulacak.

5 ABONEDEN 4'Ü 8 MBPS VE ÜZERİ

Yeni dönemde tarife seçerken, şu bilgileri de dikkate almakta fayda var: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Pazar verileri Raporu 2018 2. Çeyrek sonuçlarına göre Türkiye'deki sabit genişbant internet kullanıcıları aylık ortalama 91.3 GB'lik veri tüketiyor. Toplam sabit genişbant internet abonelerinin yüzde 68.5 ile en büyük kesiminin ortalama bağlantı hızı ise 10 Mbps ile 30 Mbps arasında değişiyor. Sabit genişbant internet kullanıcılarının yüzde 78'lik bir kesimi 8 Mbps ve üzeri bağlantı hızlarına sahip.

KULLANICILAR TEPKİLİ: 'GRAMA BAĞLASAYDINIZ İYİYDİ!'

Türk Telekom'un AKK'siz dönem için açıkladığı bu fiyatlara, internet kullanıcıları sosyal medya üzerinden de tepkilerini gösterdi. İşte o tepkiler:

Necdet Çalışkan