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Yargıtay'dan altılı ganyan kararı: Hangi atın kazanacağı öngörülemez

Yargıtay yarışseverleri yakından ilgilendirecek bir karara imza attı. Yargıtay, at yarışlarında kimin kazanacağının bilinmesinin mümkün olmadığını belirterek, şike iddiasıyla açılan davayı reddetti
13 Aralık 2018 07:35
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Yargıtay'dan altılı ganyan kararı: Hangi atın kazanacağı öngörülemez

Olay Adana'da meydana geldi.

16 Mayıs 2013 günü Adana Hipodrumu'nda yapılan yarışlarda 6'lı ganyan oynayan Ali. S. 1,2,3,4 ve 6. sıradaki yarışlarda birinci gelecek atı ve jokeyi doğru tahmin etti. 5. sıradaki yarışta ise 5 no'lu at ile jokeyi olan Gökhan Y. Nin yarışı kazanacağını doğru tahmin ederek bahis oynadı.

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, Ali S. Dava dilekçesinde; yarışta 1. gelen jokeyin, yarışın son metrelerinde diğer binicilere dönerek bir şeyler söylediği ve yarışın son elli metresine önde giren davalının da, dava dışı jokeyin söylemi üzerine yarışın bitimine doğru atına önce kırbaç vurduğunu, hemen ardından ayağa kalktığını, bu aksiyonu yapması ile birlikte atın hızını keserek ayak değiştirdiğini ve bu durum nedeniyle yaklaşık 2 boy arkasında olan 1 numaralı atın yaklaşık 1 boy fark atarak 1. geldiğini belirtti.

Davacı Ali S., jokey Gökhan Y. 'nin bilerek atını yavaşlatma hareketinin sporda dürüstlüğe, sportmenliğe ve ahlaka uymayan bir davranış olduğunu, bu hareketi nedeniyle hem yatırmış olduğu bahis ücretini kaybettiğini hem de oynadığı atın 1. gelmesi halinde kazanacağı ikramiyeyi kaybettiğini belirterek tazminat talep etti.

Davanın görüldüğü Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, iddiaları araştırmak üzere bilirkişi görevlendirdi. Yapılan bilirkişi incelemesi sonrasında hazırlanan rapor, Ali S. nin iddialarını doğrular nitelikte çıktı.

Bilirkişi raporunda, davalının yarış dürüstlüğüne aykırı hareket ettiği, söz konusu yarışı davalının atının kazanması halinde yarış severe ne kadar ücret dağıtılacağı hususunun Türkiye Jokey Kulübü Müşterek Bahisler Müdürlüğünden istenerek dağıtılacak ücrete göre tazminatın belirlenmesi ve buna göre ödenmesinin uygun olacağı yazıldı.

Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, bilirkişi raporu sonrası jokey Gökhan Y. Nin kusurlu olduğunu ve tazminat talebinin kısmen kabulüne karar verdi. Bu karar, aynı zamanda altılı ganyanda şike yapıldığının da ispatı anlamına geliyordu.

YARGITAY KARARI BOZDU

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay, tüm yarış severlerin merakla beklediği kararı bozdu. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, talih ve şans oyunlarının belirsizlik temeline dayandığını ve bu nedenle hangi atın birinci geleceğinin öngörülemeyeceğini belertti.

Yargıtay, davacının ileri sürdüğü zararı, at yarışında tahmin ettiği atın hileli olarak 1. gelemediği iddiasından kaynaklandığını hatırlatarak şu görüşleri dile getirdi.: "Davacı at yarışında bahis oynayan kişi, haksız fiil faili olan davalı ise at binicisi (jokey) dir. Türk Dil Kurumu tarafından, 'Önceden ödeme yapılıp daha sonra şansa dayalı olarak para kazanılan piyango, loto, spor toto, at yarışı gibi oyunlar' talih, şans oyunu olarak tanımlanmıştır. Zira buradaki eylem belirsizlik ve talih/şans üzerinden kazandırma temeline dayanmaktadır. Yapılan bu açıklamalar ışığında davalının belirtilen eylemi olmasa dahi davacının oynadığı atın yarışı mutlak olarak kazanacağına ilişkin bir durum bulunmamaktadır. Mahkemece dayanaksız bilirkişi raporu hükme esas alınarak davanın kısmen kabul edilmesi doğru görülmemiş, tazminat isteminin tümden reddine karar verilmesi gerektiğinden kararın bozulması gerekmiştir."

Bu kararın ardından, bilirkişi raporuyla şike yapıldığının ispatlandığı dava bozulmuş oldu. Yerel mahkeme, verdiği kararda direnirse dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gündemine gelecek. Mahkeme, Yargıtay'ın verdiği bozma kararına uyarsa dava kesinleşmiş olacak.

Yasemin Güneri
Habertürk
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