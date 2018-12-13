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Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı - Haritalı

BUZLANMA VE DON UYARISI: Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
13 Aralık 2018 06:30
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Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Afyon, Isparta, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Çankırı ve Ankara çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Malatya, Elazığ, Osmaniye, K. Maraş, Hatay ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara'da 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzlara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ulaşımda aksamalar, doğalgaz ve baca kaynaklı zehirlenmeler, ağaç devrilmesi vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
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