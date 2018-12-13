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Valilik: Yüksek Hızlı Tren banliyö treniyle çarpıştı

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda üst geçide çarpması sonucu iki vagonu devrildi
13 Aralık 2018 07:35
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Valilik: Yüksek Hızlı Tren banliyö treniyle çarpıştı

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda üst geçide çarptı.

Sabah saatlerinde Ankara YHT Garı'ndan Konya yönüne hareket eden YHT, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkarak üst geçidin ayağına çarptı.

Kaza sonrası üst geçidin bir kısmı iki vagonun üstüne göçerken bazı vagonlar da devrildi.

Olay sonrası yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilirken olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaza, 06.30 sıralarında Marşandiz istasyonunda meydana geldi. Ankara'dan Konya'ya gitmek üzerü Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan hareket eden Yüksek Hızlı Tren'in iki vagonu, 4 dakika sonra raydan çıkıp üst geçidin ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçidin bir bölümü çöktü. Kazada, ilk belirlemelere göre yaralıların olduğu bildirilirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında trenin hızının 80- 90 kilometre civarında olduğu belirtildi.

Olay sonrası yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuldu. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilirken olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin de kaza bölgesine gidiyor.

"ÇARPMA DEĞİL, ÜST GEÇİT ÇÖKTÜ"

Kaza yerine ulaşan ve yolcularla konuşan İHA muhabiri Caner Ünver, kazayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Burada çok sayıda polis, itfaiye ve emniyet ekibi var. Kurtarma çalışmaları sürüyor. Tren istasyondan geçtiği anda üst geçidin trenin üstüne çöktüğü belirtildi. Çökme sonucu vagonlar devrilmiş. Kurtarma çalışmaları devam ediyor."
Anadolu Ajansı
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