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Başkentte kar yağışı etkili oldu

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve kent genelinde etkili olan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerine kadar aralıklarla sürdü
13 Aralık 2018 07:00
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Başkentte kar yağışı etkili oldu

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısına kadar devam eden kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle özellikle kentin yüksek kesimlerinde zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana gelirken ana arterlerde önemli bir sorun yaşanmadı.

Bazı bölgelerde kar yağışı nedeniyle araçlar yollarda güçlükle ilerlerken özellikle yokuşlarda duramayan araçlar maddi hasarlı kazalara karıştı.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen başkentte kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, kentin bir çok bölgesinde vatandaşlar lapa lapa yağan karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı.

Seymenler, Kurtuluş ve Kuğulu Park başta olmak üzere şehrin dört bir yanındaki park ve bahçelere akın eden vatandaşlar kar yağışı altında yürüyüş yaparken, kimileri de çocuklarıyla eğlenerek vakit geçirdi.

Bu arada bazı vatandaşlar da beyaza bürünen Ankara sokaklarından cep telefonlarıyla çektikleri kar manzaralarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri kar yağışının etkili olduğu kesimlerde trafikte sorun yaşanmaması için önlem aldı.

Ekipler kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana arterler ve bazı caddelerde kar küreme ve yol tuzlama çalışması yürüttü.

Yetkililer trafiğe çıkacak sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Anadolu Ajansı
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