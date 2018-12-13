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TSK'nın '14 bin kişilik ordu hazırlayın' talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon işareti verdiği sıralarda TSK tarafından birçok ilden sınıra yeni sevkiyat yapıldı
Hatay sınırına sevk edilmek üzere Kilis'ten gönderilen 30 zırhlı personel taşıyıcı askeri araç, Kırıkhan ilçesinden Yayladağı-Suriye sınır hattına doğru hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen zırhlı personel taşıyıcı askeri araç konvoyu daha sonra Yayladağı ilçesinden Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti. Askeri araçların sınırda mevzilendirileceği öğrenildi.
Yeni Şafak'ın aldığı bilgiye göre Türk Silahlı Kuvvetler üç gün önce Özgür Suriye Ordusu'na 14 bin kişilik güçle operasyona hazır olun' talimatı verildi. ÖSO unsurlarının silah cephane ve teçhizatla donatılarak harekata hazır hale getirilmeleri istendi.
14 BİN KİŞİLİK ORDU
ŞOK DARBELER VURULACAK
Son 15 gündür belirgin bir şekilde artan sevkiyatlar da zirve yaptı. Şanlıurfa'da sınırın sıfır noktasındaki Akçakale'ye zırhlı araç, tank ve personel sevkiyatı yapıldı. Harekatın ilk aşamasında terör örgütü PKK/YPG'nin stratejik noktaları vurulacak. Saha istihbaratı ile belirlenen mevziler, geçiş güzergahları, lojistik merkezleri ve bağlantı noktaları önce ateşe boğulacak, ardından temizlenecek. Şok harekatıyla çok kısa sürede 100 kilometrelik saha teröristlerden arındırılacak.
BOMBALI SALDIRI UYARISI
ABD'ye uzak durun mesajı
Operasyon öncesinde bölgedeki ABD unsularına 'bölgenizde kalın' denilecek.Pentagon'dan bölgedeki askerlerin koordinatları ve PKK hedeflerinde nuzak durmaları istenecek.
Yılmaz Bilgen
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